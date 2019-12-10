Лос-Анджелес, США, , 16:22 — REGNUM Скотт Дерриксон рассказал, чем он хочет заняться после того, как выпустит вторую часть кинокомикса «Доктор Стрэндж». Об этом 10 декабря режиссёр сообщил на соей странице в Twitter.

https://twitter.com/scottderrickson/status/1204218687772741632

«Меня часто спрашивают, вернусь ли я когда-нибудь к ужасам R-рейтинга. Ответ — ДА», — написал Дерриксон. Кинематографист сообщил, что следующий подобный фильм он начнёт снимать сразу после окончания работы над картиной «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» и добавил, что сценарий он уже написал в соавторстве с С. Робертом Каргиллом.

Мровая премьера нового фильма про Доктора Стрэнджа запланирована на 5 мая 2021 года. Известно, что в картине снимутся Бенедикт Камбербэтч, Элизабет Олсен, Рэйчел Макадамс и Бенедикт Вонг.

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