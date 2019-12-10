Штат Калифорния, США, , 16:20 — REGNUM 8 декабря стал известен полный список номинантов премии Critics' Choice Movie Awards, картина американского режиссера Мартина Скорсезе «Ирландец» поборется за приз в 14 номинациях, включая номинации «Лучший режиссёр» и «Лучший фильм».

Кроме фильма Мартина Скорсезе в рекордсмены по количеству номинаций выбился Квентин Тарантино с фильмом «Однажды… в Голливуде», претендующий на 12 призов, и Грета Гервиг с фильмом «Маленькие женщины», претендующая на 9 призов.

Напомним, фильм «Ирландец» был выложен на потоковом сервисе Netflix 27 ноября 2019 года. Стоит отметить, что картина не выходила в широкий прокат, ограниченные показы прошли в кинотеарах США и Великобритании. Главные роли в ней исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши.