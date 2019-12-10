Москва, , 15:54 — REGNUM Театр на Таганке работает над постановкой «Lё Тартюф. Комедия» по мотивам комедии великого французского драматурга Мольера.

По сообщению портала «Театр.», режиссер Юрий Муравицкий считает произведение Мольера чрезвычайно актуальным для нашего времени, так как соединяет в себе лицемерие, ханжество и инфантилизм. Создатели спектакля уверены, что каждое общество в любую эпоху само способно создаватьть своих тартюфов, и сложно понять, кто страшнее — сами тартюфы, или те, кто их окружает.

В концептуальном плане авторы стремятся «реабилитировать комедию, которую приятно считать низким жанром». Юрий Муравицкий отметил, что спектакль будет «играться с эстетикой площадного театра, его карнавально-фарсовой природой».