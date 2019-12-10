Лос-Анджелес, США, , 15:51 — REGNUM Продюсер «Джокера» Эмма Тиллинджер заявила, что она пока что ничего не знает о возможном создании сиквела картины. Об этом 10 декабря сообщил журнал Entertainment Weekly.

«Я не была вовлечена в подобные переговоры», — сказала Тиллинджер. При этом продюсер добавила, что если нечто такое произойдёт, то она будет одной из первых, кто об этом узнает.

Ранее режиссёр фильма Тодд Филлипс опроверг слухи о том, что сиквел будет посвящён другому злодею комикс-вселенной DC. При этом он дал понять, что выход продолжения «Джокера» вполне возможен.

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