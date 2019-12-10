Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM 13, 15 и 24 февраля в Мариинском театре состоится премьера оперы композитора Родиона Щедрина по знаменитому роману Владимира Набокова «Лолита».

По сообщению портала «Театрал», зрители Мариинского театра смогут увидеть постановку Национального театра в Праге, над которой работала режиссер Слава Даубнерова. Как отмечает портал, постановка чешского театра была выбрана именно из-за внимательного отношения к русскоязычному либретто. Оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева готовится исполнить партитуру, написанную Щедриным. В роли Лолиты выступит одна из главных исполнительниц репертуара Щедрина Пелагея Куренная.

Примечательно, что постановку оперы Щедрина ранее осложняли противоречия с Голливудом, выкупившим права на экранизацию и постановки романа Набокова до 1998 года. Определенные трудности для исполнителей представляют и главные партии — Гумберта и Лолиты. Если главная мужская роль требует большой певческой выносливости, то Лолита — незаурядных актерских способностей, ведь оперная певица должна сыграть совсем юную девушку.