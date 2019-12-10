Москва, , 15:43 — REGNUM 10 декабря на завершающей свое работу Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction известный российский писатель Виктор Пелевин был удостоен «Премии Читателя — 2019». Независимое библиотечное сообщество высоко оценило его книгу «Тайные виды на гору Фудзи».

Хрустальный диплом премии получил его агент, генеральный директор литературного агентства ФТМ Владимир Попов.

«Премия Читателя» учреждена в 2015 году Российской государственной библиотекой для молодежи.