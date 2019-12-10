Вашингтон, , 15:00 — REGNUM В сети появился первый трейлер второго сезона сериала «Чудотворцы» (Miracle Workers). Ролик опубликовали на YouTube-канале TBS 9 декабря.

Во втором сезоне Дэниэл Редклифф и Стив Бушеми сыграют жителей мрачного и жестокого Средневековья. Сообщается, что первый и второй сезоны сериала не связаны между собой сюжетно.

Напомним, «Чудотворцы» — это комедийный телесериал о работе небесной канцелярии. Крейг (Дэниэл Редклифф) сыграл «ангела низшего звена», которому предстоит отговорить Бога от уничтожения Земли.

Читайте ранее в этом сюжете: Исполнительница роли Йеннифер в «Ведьмаке» рассказала о своей героине