Сеул, , 14:51 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» номинирован на кинопремию «Выбор критиков». Об этом сообщает KBS со ссылкой на зарубежные источники.

По данным источников, за номинацию «Лучший фильм» южнокорейская лента поборется с «1917», «Ford против Ferrari», «Кролик Джоджо», «Джокер», «Маленькие женщины», «Брачная история», «Однажды в… Голливуде» и «Неогранённые драгоценности».

Кроме того, конкуренцию «Паразитам» за звание лучшего сценария составят «Брачная история», «Однажды в… Голливуде», «Прощание» и «Достать ножи», а за звание лучшего фильма на иностранном языке — «Атлантида», «Отверженные», «Боль и слава» и «Портрет девушки в огне».

Отметим, что церемония награждения состоится в Санта-Монике 12 января 2020 года.