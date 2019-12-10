Новосибирск, , 14:11 — REGNUM На реконструкцию здания театра «Пионер» под Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева в федеральном бюджете предусмотрено почти 81,5 млн рублей. Соответствующее распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов в 2020—2022 годах в рамках проекта «Культурная среда» подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

По данным РБК, средства будут выделены в 2023 году.«Сейчас идут переговоры о том, что выделить эти деньги в 2021 году. Параллельно с этим Новосибирская область выделила на 2020 год 50 млн руб. Поэтому ремонт начнётся в следующем году в рамках софинансирования 50 на 50 (половина суммы — область и город, половина — федеральный бюджет)», — сказала глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, комментируя распоряжение правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев сообщил, что средств на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер» для Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева сейчас нет.

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