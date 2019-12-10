Нью-Йорк, США, , 12:54 — REGNUM Создатели предстоящего сериала «Ведьмак» рассказали о Йеннифер, одной из главных героинь проекта. Ролик с представлением персонажа вышел на YouTube-канале компании Netflix 9 декабря.

В ролике о Йеннифер рассказывает исполнительница этой роли — Аня Чалотра. Её героиня могущественная чародейка, способная одним заклинанием уничтожить целое здание.

Напомним, премьера первого эпизода сериала «Ведьмак» состоится 20 декабря 2019 года. Главные роли в проекте исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

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