Москва, , 12:51 — REGNUM В Центре Гиляровского откроется выставка фотографий «Движение масс. Московское метро в объективе Дмитрия Зверева». Об этом сообщает официальный сайт Музея Москвы.

На снимках запечатлены пассажиры «Павелецкой» и «Курской», «Кузнецкого моста», пустая платформа «Выхино» и час-пик на «Комсомольской», снятый на длинной выдержке. По словам самого художника, метод данных работ заключался в том, чтобы показать метро как продолжение города, очистив кадр от случайностей и смыслового шума.

Евгения Кикодзе, куратор выставки: «Динамика движения, сопряженная с мощью толпы — таков основной выразительный момент, или «пунктум» этой серии работ Дмитрия Зверева. И так же, как в фотографиях наземной городской среды, фотограф и в подземке всегда находит способ минимизировать композицию, уделяя основное внимание жесткой формальной логике ее построения».

Выставка продлится до 15 декабря 2019 года.