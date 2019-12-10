Нью-Йорк, США, , 12:39 — REGNUM Netflix показала новый трейлер сериала «Ведьмак», посвящённый её главному герою — Геральту из Ривии. Ролик опубликовали на YouTube-канале компании 9 декабря.

В ролике исполнитель главной роли Генри Кавилл рассказывает о своём персонаже. Геральт — мутант, созданный чтобы защищать людской род от различных чудовищ.

Напомним, премьера первого эпизода сериала «Ведьмак» состоится 20 декабря 2019 года. Главные роли в нём исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллан и Аня Чалотра.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё одна звезда «Ходячих мертвецов» появится в трилогии про Рика Граймса