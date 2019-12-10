Москва, , 11:17 — REGNUM 10 декабря в Музее Победы состоится концерт в рамках фестиваля «Победа в сердцах поколений», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

В программе вечере любимые песни многих поколений — «Офицеры», «День Победы», «Поклонимся великим тем годам», «Гимн Бессмертного полка», «Смуглянка», «У Черного моря», «Катюша». Также прозвучат стихи о Великой Отечественной войне.

На сцене выступят ансамбль «Юные Русы» фольклорного центра Людмилы Рюминой, хор русской песни «Московская сторонушка», Московская хореографическая школа танцев, коллективы театрально-вокальных студий.

Посетители музея смогут посмотреть концерт бесплатно.