Москва, , 11:07 — REGNUM Секретариат Союза театральных деятелей России (СТД) опубликовал список лауреатов Специальной Премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в театральное искусство».

По сообщению портала «Театр.» со ссылкой на официальный сайт СТД, премии удостоились Герард Васильев, Нина Гуляева, Светлана Немоляева, Николай Фадеечев, Валерий Ивченко, Татьяна Пилецкая, Юрий Кочетков, Владимир Нестеров и Виталий Стужев, а также театроведы и историки театра Алексей Бартошевич и Анатолий Смелянский.

Кроме того, руководство СТД выделило признанных мэтров театрального искусства — сценографа Марину Азизян, руководителя литературно-педагогической части Московского театра им.Н.И.Сац Роксану Сац-Карпову, писательницу и драматурга Людмилу Петрушевскую.