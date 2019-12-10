Лондон, , 11:05 — REGNUM 17 декабря на Главной сцене Королевского театра Ковент-Гардена в Лондоне состоится премьера оперы «Травиата» Джузеппе Верди в «натуралистической» постановке Ричарда Айра.

По сообщению официального сайта знаменитого лондонского театра, классический стиль одной из самых известных в мире опер подчеркивается блестящим отображением парижской жизни и традиционно яркими сценами между Виолеттой и Альфредо.

В описании постановки особо отмечено, что создателям удалось воплотить в жизнь главный замысел Верди — показать более многогранный образ Виолетты в отличие от представленного в романе Александра Дюма-сына.