Ярославль, , 11:03 — REGNUM 9 декабря Ярославскому государственному историко-­архитектурному и художественному музею-заповеднику переданы археологические находки, сделанные во время раскопок в древнейшей части Ярославля — на Волжской набережной, между Ильинско-Тихоновской церковью и Митрополичьими палатами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Найденные печати Yarregion.ru

Раскопки на месте предстоящего строительства гостиницы вели специалисты Института археологии Российской академии наук. В числе находок вислые печати, которые использовались в Древней Руси для скрепления официальных документов. Найдены печати первого ярославского князя Всеволода Константиновича и его матери Марии. Одна из печатей принадлежала князю Александру Ярославичу (Александру Невскому).

«Находка подобной печати в Ярославле является исключительно важным свидетельством скорого возрождения города после катастрофы, связанной с иноземным нашествием в 1238 году, — сказала заместитель директора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова. — На печатях изображались небесные покровители князя и его отца. Так, на одной стороне печати изображен конный воин святой Александр, а на другой — спешившийся, ведущий коня в поводу воин, поражающий копьем змия, — святой Феодор Стратилат. Подобные печати, известные к настоящему времени в количестве более сотни, уже давно отнесены к деятельности князя Александра Невского».

Также археологи обнаружили место расположения первого каменного здания Ярославля — Успенского собора 1215 года.

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