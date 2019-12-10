Москва, , 10:59 — REGNUM В Большом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича в Коломенском открылась выставка «Елка сто лет назад. Старинные елочные украшения». Об этом сообщает официальный сайт Коломенского.

Выставка включает два больших раздела: первый раздел — «Подарки» — о рождественских базарах, которые являлись важной традицией в подготовке к праздникам. Раздел состоит из нескольких блоков — кондитерского, парфюмерного, детских игрушек, подарков.

Второй раздел — «Праздник». Он включает коллекцию дореволюционных новогодних и рождественских открыток, которая открывает посетителю интересный пласт культуры.

Выставка продлится до 2 февраля 2020 года.