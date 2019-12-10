Москва, , 10:52 — REGNUM Центр современного искусства М’АРС совместно с Х5 Retail Group и Крокин галерея представляют интерактивную выставку «Современное искусство ритейла. Связанные одной сетью». Об этом сообщает официальный сайт центра,

Экспозиция состоит из десяти масштабных интерактивных арт-матрешек. Самая первая олицетворяет сердце бизнеса — покупателя, последующие — производителей важнейших товарных категорий, логистику и торговые сети.

В рамках выставки все образы стали интерактивными арт-объектами, объединенными в масштабный проект, отражающий единство и разнообразие современного искусства и бизнеса. Произведения создавались на протяжении двух лет.

Выставка продлится до 17 декабря 2019 года.