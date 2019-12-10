Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM 13, 14 и 15 декабря Мариинский театр в Санкт-Петербурге представит на Основной сцене премьерные показы спектакля «Маяковский. Баня»: новое прочтение знаменитой пьесы революционного поэта режиссером Николаем Рощиным.

По сообщению портала «Театр», Николай Рощин отказался от обличительного подтекста пьесы Владимира Маяковского, сознательно лишив спектакль конкретных деталей и временной привязки. Ранее режиссер уже брался за «крупнейшее событие в истории русского театра», как его в 1929 году охарактеризовал Мейерхольд. В 2017 году «Баня» была поставлена на Новой сцене Александринского театра.

Главные роли исполнят Степан Балакшин (Режиссер) и Игорь Волков (Товарищ Победоносиков).