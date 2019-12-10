Москва, , 09:59 — REGNUM В Музее русского лубка и наивного искусства открылся проект «Аутсайдер-арт: созидая Вселенную». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Устроители экспозиции поставили перед собой непростую задачу — указать на важные черты творчества художников-аутсайдеров советского и российского происхождения, а также очертить критерии и принципы рассмотрения их искусства.

Как отмечается в релизе на сайте музея, «важнейшим в творчестве художников-аутсайдеров представляется мир, создаваемый ими, их склонное к парадоксам, абсурду, герметичности и самодостаточности миростроительство, которое сродни самоуглубленной одинокой игре ребенка. Маргинальное по отношению к большим и малым социальным группам положение автора-аутсайдера заставляет его устраивать собственный мир, на теле которого как на мокром песке отчетливо остаются следы его сознания».

На выставке представлены работы Павла Леонова, Василия Романенкова, Александра Лобанова, Алекса Хаткевича, Юры Зелёного, Андрея Цымбал, Геннадия Лукомникова и других.

Выставка продлится до 22 декабря 2019 года.