Москва, , 09:54 — REGNUM 10 декабря в Дарвиновском музее в Москве открывается выставка к 100-летнему юбилею Константина Гайденко, передавшему в музейные фонды более семи тысяч раковин морских моллюсков из личной коллекции.

Как отмечают организаторы, посетители увидят раковины конусов (смертельно опасных для человека тропических моллюсков), раковины мурекс, а также раковины моллюсков «морские ушки», «морские арфы», «фарфоровые улитки» и одну из самых крупных раковин брюхоногих моллюсков — Adelomelon beckii.

Гайденко передал свою коллекцию Дарвиновскому музею в середине 1989-х годов. Большая часть коллекции сейчас находится в хранилище музея. Поскольку коллекционер специализировался лишь на нескольких семействах морских раковин, было решено на этой выставке сделать акцент именно на них.