Санкт-Петербург, , 09:44 — REGNUM 10 декабря в Манеже Малого Эрмитажа открывается первая в истории России выставка искусства древней Ассирии под названием «Я воздвиг там мой царский дворец», организованная Государственным Эрмитажем и Британским музеем.

В экспозиции представлены рельефы из дворцов ассирийских царей, которые считаются вершиной развития ассирийского искусства. Кроме того, посетители смогут увидеть предметы прикладного искусства, обнаруженные во время раскопок, в том числе знаменитые плакетки из слоновой кости, служившие украшением роскошной дворцовой мебели или конской упряжи.

Отдельный раздел посвящен библиотеке царя Ашшурбанипала в Ниневии, а завершающей темой выставки стала история открытия ассирийской цивилизации европейцами в середине XIX века.

Как отмечают организаторы выставки, к печати готовится научный иллюстрированный каталог, авторами которого стали научные сотрудники Британского музея.