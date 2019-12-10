Москва, , 09:40 — REGNUM На уличных стендах Москвы на Чистопрудном, Тверском и Гоголевском бульварах до 5 января проходит городская фотовыставка Главархива, посвященная новогодней Москве. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Посетители смогут увидеть снимки, сделанные с 1911 по 1959 год. Также гости смогут увидеть снимки, сделанные в разное время в ГУМе, Центральном детском мире, Петровском пассаже, где царил предпраздничный ажиотаж.

В дореволюционной России Новому году предшествовало Рождество Христово. Светский праздник отмечался на официальном уровне и в семейном кругу. С переходом 14 февраля 1918 года на григорианское летоисчисление Новый год стали праздновать одновременно со всем миром.