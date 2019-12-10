Москва, , 09:37 — REGNUM Секретариат Союза театральных деятелей России (СТД) опубликовал состав жюри итогового фестиваля-конкурса Российской национальной театральной премии «Золотая маска».

По сообщению официального сайта СТД, состав жюри делится на две группы: «драматический театр и театр кукол» и «музыкальный театр». Жюри первой группы возглавит заслуженная артистка РФ художественный руководитель театра «Практика» (Москва) Марина Брусникина. Председателем второй группы стала музыковед, критик и обозреватель радио «Культуры» и «Коммерсанта» Юлия Бедерова.

Традиционно среди жюри — не только известные актеры, режиссеры, художники и драматурги, но и критики, театроведы и дирижеры.