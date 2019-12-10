Сеул, , 08:32 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» вошёл в список номинантов на ежегодную премию «Золотой глобус». Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, картина заявлена в трех номинациях: «Лучший фильм на иностранном языке», «Лучший режиссёр» и «Лучший сценарий».

Известно, что на данную премию также номинированы такие выдающиеся картины как «Ирландец» Мартина Скорсезе и «Джокер» Тодда Филлипса.

Отмечается, что если «Паразиты» будут удостоены хотя бы одной награды «Золотого глобуса», то он станет первым южнокорейским фильмом, удостоенным данной премии. Кроме того, предполагается, что получение «Золотого глобуса» повысит шансы южнокорейской ленты на получение «Оскара».

77-я церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года, а 9 февраля — премии «Оскар».