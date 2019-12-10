Пекин, , 07:25 — REGNUM Серия военных книг была опубликована китайским изданием литературной и художественной персы «Чанцзян», сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Вице-президент Китайской ассоциации писателей Янь Цзинмин заявил, что новая серия книг несет огромную академическую и художественную ценность, а также назвал военную литературу важной частью китайской современной литературы.

Серия состоит из 70 томов и включает более 700 романов, поэм, эссе, репортажей и пьес. Классические революционные романы вроде «Красная скала» и «Следы в заснеженном лесу» также включены в серию.