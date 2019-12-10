Кемерово, , 07:24 — REGNUM В Кемеровской области до конца 2019 года в рамках национального проекта «Культура» модернизируют восемь кинозалов, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Модернизированный кинозал сегодня, 10 декабря, откроется в ДК посёлка Металлплощадка Кемеровского района. Ещё один заработает 12 декабря в Зеленовском сельском Доме культуры Крапивинского района. Будут модернизированы кинозалы в РДК «Юбилейный» пгт Тяжинский, в РДК пгт Ижморский, ДК «Горняк» города Таштагола, ДК «Красная Горка» города Прокопьевска, в Заринском Доме культуры посёлка Плотниково Промышленновского района, Падунском сельском Доме культуры Промышленновского района.

На каждый кинозал выделено 5 млн рублей. Средства пошли на систему многоканального звука, цифровой мощный проектор, экран и другое оборудование.