Нижний Новгород, , 00:01 — REGNUM Сотрудники таможни в Оренбурге изъяли у иностранного гражданина скрипку последней четверти XIX века, выполненную по модели великого итальянского мастера смычковых инструментов Антонио Страдивари. Мужчина пытался вывезти инструмент за пределы России незаконно.

Теперь редкий инструмент пополнит экспозицию нижегородского музея «Усадьба Рукавишниковых» (входит в Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник, НГИАМЗ), сообщили ИА REGNUM в правительстве Нижегородской области.

Церемония передачи инструмента музею состоится 12 декабря. Скрипка станет частью постоянной или временной коллекции.

ИА REGNUM напоминает, до настоящего времени в мире сохранилось около 650 инструментов, которые изготовил Страдивари. Около 450 из них — скрипки. В России все уникальные инструменты работы великих мастеров собраны в Государственной коллекции уникальных музыкальных инструментов Российской Федерации, которая в 2010 году вошла в состав Государственного центрального музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки. В ней хранятся и работы Страдивари. Первой в коллекции по дате создания является скрипка 1686 года, которая принадлежала знаменитому меценату, именем которого названа картинная галерея в Москве, Павлу Третьякову. Всего в коллекции РФ 11 скрипок Страдивари. Последняя датирована за год до смерти мастера — 1736, скрипку купил в Италии последний из рода князь Феликс Юсупов. Перед отъездом из России он замуровал инструмент в стенах дома на Мойке в Санкт-Петербурге, где скрипку нашли и передали в коллекцию.