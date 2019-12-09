Нью-Йорк, США, , 23:49 — REGNUM Поллианна МакИнтош может появиться в кинотрилогии, посвященной новым приключениям бывшего главного героя «Ходячих мертвецов» Рика Граймса (Эндрю Линкольн). Об этом 9 декабря сообщил портал Digital Spy.

https://www.instagram.com/p/B5tpVB3gNF0/

Персонаж актрисы Энн (Джадис), как и Рик Граймс покинула шоу в девятом сезоне. Сейчас МакИнтош опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором заявила: она не может сообщить подробности о новых трёх фильмах, в которых появится Рик Граймс, но может сказать, что она тоже их ждёт и надеется, что ей удасться поучаствовать в этих проектах.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что продолжение десятого сезона «Ходячих мертвецов» поклоники сериала смогут увидеть в феврале 2020 года. 25 ноября 2019 года также стало известно, что новый спин-офф «Ходячих мертвецов» получил официальное название «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» (The Walking Dead: World Beyond). Сериал расскажет об организации CRM, вертолёт которой спас Рика Граймса в девятом сезоне шоу.

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