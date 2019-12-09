Бирмингем, Великобритания, , 23:19 — REGNUM Рождественское и одновременно социальное граффити авторства уличного художника Бэнкси появилось на стене в британском городе Бирмингеме. Видео с граффити выложил 9 декабря сам Бэнкси в своём Instagram.

В видеоролике художника главный герой — бездомный мужчина, который устраивается на ночлег на лавке, стоящей у стены на одной из улиц города. Мужчина ложится спать, подложив под голову рюкзак с вещами вместо подушки.

Камера потихоньку отъезжает от лавочки и зритель видит нарисованных на стене возле лавки серебристо-белых оленей, которые застыли в прыжке, как бы увлекая лавку с бездомным за собой вверх, в звёздное небо. В качестве музыкального сопровождения к видео выбрана песня в исполнении американской певицы Джо Уильямс I'll be home for Christmas («Я буду дома на Рождество»).

Бэнкси в комментарии к видео рассказал, что во время съёмки в Бирмингеме за 20 минут прохожие неоднократно подходили к актёру, играющему в ролике бездомного и предлагали ему помощь, а также дали еду, горячий напиток и зажигалку, хотя мужчина об этом даже не просил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Гонконге состоится первая масштабная выставка работ известного культового уличного художника Бэнкси.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге пройдет первая масштабная выставка Бэнкси