Вашингтон, , 22:20 — REGNUM В сеть выложили финальный трйлер предстоящего фильма Netflix «Призрачная шестёрка» (6 Underground). Ролик был опубликован 9 декабря на YouTube-канале потокового сервиса.

Главные роли в картине исполнили Райан Рейнольдс, Дэйв Франко, Адриа Архона, Кори Хоукинс, Мелани Лоран, Мануэль Рульфо и Бен Харди. Netflix выложит фильм на своём сайте 13 декабря 2019 года.

В качестве режиссёра нового боевика выступил Майкл Бэй. Сюжет картины расскажет о том, как шестеро миллиардеров инсценируют свою смерть ради того, чтобы сформировать подпольный отряд для борьбы с преступностью.

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