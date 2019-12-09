Москва, , 22:13 — REGNUM Московский театр «Ленком», недавно представивший последний спектакль Марка Захарова «Капкан», намерен восстановить еще две ранние работы знаменитого режиссера. Об этом сообщил интернет-портал «Театрал».

Художественный руководитель «Ленкома» Марк Варшавер сообщил, что театр приступил к работе над известным спектаклем Захарова «Поминальная молитва», которая не ставилась уже очень давно. Ожидается, что спектакль будет представлен уже в этом театральном сезоне. Кроме того, Марк Варшавер думает об еще одной постановке Захарова, спектакле «Пер Гюнт». В театре считают возможным такой проект, учитывая, что там по-прежнему служат все актеры, игравшие в захаровской постановке.

В настоящее время в репертуаре «Ленкома» насчитывается 10 работ Марка Захарова (умер 28 сентября 2019 года) и девять постановок других режиссеров.