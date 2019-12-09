Москва, , 22:02 — REGNUM Режиссер Алексей Кузьмин-Тарасов готовит постановку новой пьесы драматурга Дмитрия Данилова «Путь к сердцу» в «Мастерской Петра Фоменко».

По сообщению портала «Театр.», ранее режиссер уже брался за пьесы Данилова: в 2018 году он поставил «Сережа очень тупой» на сцене Мастерской Фоменко. Сам Алексей Кузьмин-Тарасов сравнивает драматурга с американским режссером Джимом Джармушем, поэтизирующим повседневность «со всеми неочевидными скрытыми смыслами». Особо в спектакле необходимо отметить сложные решения в оформлении сцены, над которой режиссер работал вместе с художником Асей Скорик.

По словам Кузьмина-Тарасова, пьеса «Путь к сердцу» — это рассказ о принятии жизни, осмысление личной истории.

Премьерные показы состоятся в «Мастерской Петра Фоменко» уже 11 и 14 декабря.