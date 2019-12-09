Ростов-на-Дону, , 21:20 — REGNUM Крайне ценный, характерный для юга России дом, был снесён в городе Ростове-на-Дону. Об этом 9 декабря сообщил Telegran-канал «Архитектурные излишества».

По информации канала, в историческом центре Ростова-на-Дону было полностью уничтожено крайне ценное здание, весьма характерное для юга России. Дом был расположен на улице Станиславского 152/16 и был очень интересно вписан в окружающий рельеф города.

Дом с цокольным первым этажом уже долгое время был нежилым, но выглядел достаточно сохранным. Как поясняют специалисты, участи быть снесённым дом точно не заслужил.

Ростов-на-Дону считается одним из самых сохранных городов России с исторической средой. В центре города находятся около 400 объектов культурного наследия, сносить которые нельзя. Но в последнее время в городе достаточно часто сносятся дома с интересной архитектурой, либо проводится не очень удачная реставрация, при которой сносятся части фасада, как это было сделано с домом на Баумана, 12.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Ростовской области не знают, как сохранить историческое наследие города. В ближайшее время запланировано изучить опыт в этом вопросе Санкт-Петербурга и Москвы.

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