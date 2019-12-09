Вашингтон, , 21:09 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящей игры Twin Peaks VR, в основу которой лягут произведения Дэвида Линча. Ролик был опубликован 9 декабря на портале Engadget.

В предстоящей игре от Showtime, Oculus и Collider Games геймерам предстоит войти в мир популярного мистического сериала. Им предоставят возможность посетить многие знаковые места, например, такие как офис полицейского участка или параллельную реальность Чёрного Вигвама. Авторы проекта дали понять, что релиз игры состоится в декабре 2019 года, при этом не назвав точную дату её выхода.

Напомним, проект Twin Peaks VR был анонсирован студией Collider Games, каналом Showtime и Дэвидом Линчем 3 октября 2018 года на мероприятии Festival of Disruption в Лос-Анджелесе. Тогда создатели игры сообщили, что геймерам предложат идти по стопам агента Дэйла Купера.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели Pokemon GO разрабатывают очки дополненной реальности