Тамбов, , 20:24 — REGNUM В Тамбовской области сегодня, 9 декабря, начался VIII региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills), в котором участвуют более 320 человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На конкурсе профессионального мастерства Tambov.gov.ru

Молодые профессионалы региона выявляют лучших в разных направлениях, в том числе современных строительных технологиях, металлообработке, транспорте, сфере обслуживания и общественного питания, информационных технологиях. В VIII региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) участвуют более 320 человек по 35 компетенциям, в том числе по пяти компетенциям юниоров и двум компетенциям 50+ «Навыки мудрых». Они представляют двадцать школ, двадцать профессиональных образовательных организаций, два вуза, пять предприятий и организаций.

Председателем организационного комитета регионального чемпионата является глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

«Участие в чемпионате — это вызов и возможность не только получать новые компетенции, но и хороший старт в будущей профессии. Экономике региона нужны специалисты, способные решать задачи нового технологического уровня. Участники чемпионата задают тон, ориентир для развития региональной системы образования на основе лучших мировых практик», — отмечает он.

Вопрос качества образования всегда стоит на первом месте. Выпускники системы системы профессионального образования должны быть конкурентоспособными, разбираться в особенностях выбранной специальности. Для этого в регионе активно развивается дуальное образование, когда будущий специалист строительной или сельскохозяйственной отрасли, разных сфер промышленности готовится не только на базе своего техникума, но и осваивает программу на реальном производстве.

«Мы формируем региональную потребность в молодых профессионалах с учетом заказа отраслевых управлений и работодателей. Поэтому сегодня достаточно того количества специалистов, которых выпускают колледжи и техникумы», — отметила начальник управления образования и науки области Татьяна Котельникова.

Еще один важный момент — укрепление материально-технической базы учебных заведений. Многие из них оснащены современными симуляторами, которые моделируют реальные производственные процессы, что облегчает процесс подготовки специалистов.

Большой конкурс профессионального мастерства будет проходить на Тамбовщине в течение трех дней. Практические мероприятия на своих базах примут ведущие предприятия, вузы, профессиональные образовательные организации области, специализированные центры компетенций WorldSkills, детские технопарки и кванториумы.

В рамках деловой программы чемпионата школьники, студенты, преподаватели, руководители образовательных организаций участвуют в работе круглых столов, обмениваются мнениями в ходе экспертных и проектных сессий, делятся опытом на дискуссионных и интерактивных площадках, посещают профориентационные экскурсии и тренинги, знакомятся с творческими работами обучающихся.

В соответствии с регламентом чемпионата экспертное жюри определит золотых, серебряных и бронзовых медалистов в каждой компетенции. Победители будут представлять Тамбовскую область на отборочных чемпионатах и VIII Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills).