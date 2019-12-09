Лос-Анджелес, США, , 19:13 — REGNUM В сеть выложили полный список номинатов на премию «Золотой глобус». Его 9 декабря опубликовал журнал Variety.

https://twitter.com/Variety/status/1204033748414500864

Фильмы «Брачная история», «Ирландец», «Джокер», 1917 и «Два папы» вошли в список номинатов на премию «Лучший драматический фильм».

За звание лучшей актрисы в драматическом фильме будут бороться Синтия Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история»), Сирша Ронан («Маленькие женщины»), Шарлиз Терон («Скандал») и Рене Зельвегер («Джуди»).

Звание лучшего актёра в драматическом фильме могут получить Кристиан Бэйл («Форд против Феррари»), Антонио Бандерас («Боль и слава»), Адам Драйвер («Брачная история»), Хоакин Феникс («Джокер») и Джонатан Прайс («Два папы»).

Напомним, церемония вручения премии «Золотой глобус» состоится 6 января 2020 года в зале The Beverly Hilton (Беверли-Хиллз, Калифорния, США).

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