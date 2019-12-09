Железноводск, Ставропольский край, , 19:48 — REGNUM Четвертый международный хореографический конкурс «Танцевальное пламя» пройдет 14 и 15 декабря в городе-курорте Железноводске в Ставропольском крае. В нем примут участие более тысячи детей со всего Юга России, сообщили ИА REGNUM 9 декабря в пресс-службе городской администрации.

Юные танцоры сразятся в классическом, народном, спортивно-эстрадном и уличном танцах, а также в брейк-дансе. В отдельной номинации будут представлены участники, которые покажут свои таланты в этнических танцах и умении бить чечетку. Также жюри оценит театральное и цирковое мастерство юных артистов.

Победители «Танцевального пламени» в Железноводске станут участниками всероссийского фестиваля «Турнир Лауреатов», который пройдет в начале 2020 года.