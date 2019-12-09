Лос-Анджелес, США, , 18:28 — REGNUM Канадский актёр Райан Рейнольдс назвал свой любимый кинопроект, и, к большому удивлению фанатов, это оказались не картины серии «Дэдпул». Об этом 8 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Во время общения с поклонниками на фестивале Comic Con Experience 2019, который прошёл в Сан-Паулу (Бразилия), Рейнольдс заявил, что его любимым проектом из тех, которыми он когда-либо занимался, является предстоящий фильм «Свободный».

"В действительности мы хотели принести в мир современный (фильм — ИА REGNUM) «Назад в будущее» для новых поколений», — сказал Рейнольдс.

Напомним, сюжет предстоящей картины «Свободный» расскажет о приключениях банковского клерка, который в какой-то момент выясняет, что он живёт в мире видеоигры, где геймеры могут делать всё, что хотят. После получения этого знания ему придётся спасать свою вселенную. Премьера картины запланирована на 2 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Золотые доспехи Чудо-женщины взволновали сообщество фанатов