Лос-Анджелес, США, , 16:24 — REGNUM Фанаты киновселенной DC пришли в восторг от нового трейлера предстоящего фильма «Чудо-женщина: 1984». Об этом 9 декабря сообщил портал We Got This Covered.

В особенности им понравились показанные в нём моменты, когда Диана использует своё лассо и демонстрирует полный золотой доспех.

https://twitter.com/britany_murphs/status/1203786342355931136

Стоит отметить, что ранее поклонники франшизы уже видели сам доспех на постерах, однако им не показывали шлем принцессы амазонок, выполненный в форме головы орла.

https://twitter.com/dianasmargot/status/1203787417112715264

Напомним, премьера нового кинокомикса про приключения Чудо-женщины состоится в России 4 июня 2020 года. Снимает его режиссёр Пэтти Дженкинс. Главную роль в фильме вновь исполнит Галь Гадот, актриса также выступила в качестве продюсера проекта.

