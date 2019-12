Лос-Анджелес, США, , 16:08 — REGNUM В сеть выложили видеофрагмент из предстоящего фильма «Годзилла против Конга», записанный на презентации, которая прошла в Бразилии. Об этом 9 декабря сообщил портал We Got This Covered.

На момент этой публикации кинокомпания Warner Bros. уже добилась удаления ролика из соцсетей. Однако видео успело разойтись по различным ресурсам, как и кадр из него, который показывает момент битвы Конга и Годзиллы, в который гигантский примат готовится нанести удар доисторическому ящеру.

Снимает картину режиссёр Адам Вингард, который ранее выпустил такие картины, как «Тебе конец», «Гость» и «Тетрадь смерти». Её премьера в России запланирована на 19 ноября 2020 года.

