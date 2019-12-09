Лос-Анджелес, США, , 14:50 — REGNUM Кинокомикс «Джокер» обошел фильм Disney «Аладдин», заняв шестое место в рейтинге мировых кассовых сборов 2019 года. Соответствующая информация была опубликована 8 декабря на портале Box Office Mojo.

Фильм Тодда Филлипса собрал в мире уже более $1,05 млрд. Сейчас он уступает в списке таким картинам, как «История игрушек 4», «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома», «Король Лев» и «Мстители: Финал».

Напомним, ранее «Джокер» занял первое место в рейтинге кассовых сборов фильмов с рейтингом R (родителям рекомендуется хорошо подумать, прежде чем брать детей с собой на сеанс) за всю историю кинематографа. Кроме того, эта работа Филипса также стала первым R-фильмом, сумма общих кассовых сборов которого достигла отметки $1 млрд.

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