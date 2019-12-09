Луанда, , 14:47 — REGNUM 9 декабря в Анголе провели мероприятие, посвященное корейской культуре и музыке. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореив Анголе.

Согласно опубликованным данным, встреча к-поп фанатов и любителей корейской культуры состоялась в здании посольства, расположенном в столице страны Луанде.

Кроме того, представители посольства решили открыть зал корейской культуры для фанатов корейской музыки, проводить занятия по изучению корейской культуры и языка, а также показы южнокорейских фильмов.

«В Анголе около 200 фанатов к-поп, в основном они являются поклонниками творчества группы BTS. Мы продолжим проводить различные мероприятия, чтобы поддержать молодежь, а также распространить нашу культуру», — отметили в посольстве.

K-pop (аббревиатура от англ. Korean pop) — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза.