Дмитров , Московская область, , 15:21 — REGNUM В подмосковном музее-заповеднике «Дмитровский кремль» 11 декабря стартует ежегодный культурный фестиваль «Дмитровский пряник». Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба министертва культуры Московской области.

Фестиваль организуют в рамках проекта «Зима в Подмосковье». Его цель — возрождение гастрономических традиций города. В мероприятии примут участие местные кондитеры, историки, дизайнеры и бизнесмены. Запланировано проведение ярмарки, выставок, экскурсий и мастер-классов для детей и взрослых. Фестиваль продлится до 22 декабря 2019 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, к проведению XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2020» в Забайкалье отремонтируют ипподром.

Читайте ранее в этом сюжете: К бурятскому фестивалю «Алтаргана-2020» в Забайкалье отремонтируют ипподром