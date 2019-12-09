Лос-Анджелес, США, , 14:03 — REGNUM Фильмы Disney вскоре принесут кинокомпании рекордные $10 млрд. Об этом 8 декабря соощил портал Screen Rant.

После прошедших выходных доходы Disney от проката в 2019 году составили $9,997 млрд. Таким образом, в ближайшие сутки значение этого показателя может достичь рекордной отметки в $10 млрд. Таким образом, компания уже побила собственный рекорд, установленный в 2016 году, тогда её фиьмам удалось собрать в мировом прокате $7,6 млрд.

Напомним, в 2019 году Disney выпустила на экраны такие коммерчески успешные фильмы, как «Мстители: Финал», «Аладдин», «История игрушек 4». По итогам прошедших выходных новый мультфильм компании «Холодное сердце 2» собрал в мире более $919 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Настоящая жестокая война: россияне оценили фильм «Ржев»