Москва, , 12:50 — REGNUM «То, что в канун 75-летия Победы у нас появился фильм о Ржеве, — это очень символично. Этот фильм — это дань памяти», — заявил министр культуры России Владимир Мединский во время посещения премьеры в Музее Победы.

5 декабря на российские экраны вышел фильм Игоря Копылова «Ржев». Он снят по повести участника Ржевской битвы Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В киноленте показан лишь один день войны, как рота пытается устоять на рубеже, не сдать деревню и выжить. Этих 24 часов достаточно, чтобы понять, какую цену пришлось заплатить советскому народу. «Война здесь показана как грязное и неблагодарное дело, которое солдаты делают по приказу и иногда — по велению сердца», — отметил одни из зрителей.

Вся история, показанная на экране, без прикрас, с оторванными ногами, трупами и убийствами лишь доказывает, что «у войны не женское лицо». Многие отмечают зрелищные визуальные эффекты, батальные сцены, взрывы и признают, что в картине чувствуется интрига и эмоциональный накал, также поднимаются темы взаимоотношений и страхов. Как справедливо заметила одна зрительница, «страх был у всех. У молоденького 17-летнего мальчика, у деревенского мужика, у шахтера, инженера, военачальника. Объединяло их одно — желание отстоять нашу Родину любой ценой». Благодаря работе операторов, режиссёров, актёров, получилось добиться главного для кино — доверия. «В целом, очень впечатляющий, тяжелый, честный фильм об одном бое. Впечатлительным лучше не смотреть… Моя личная высшая оценка за режиссуру и сценарий. Актёрам — браво. Всем, кто отдал свои жизни за мирное небо у нас над головами, — вечная и светлая память и низкий поклон», — так встретили фильм зрители.

Для участия в фильме пригласили малоизвестных актёров и, как справедливо заметили гости кинотеатров, само кино не раскручено за счёт известных лиц. Многие выделили игру актёра Сергея Жаркова в роли ротного. Конечно, любой фильм не может существовать лишь на положительных отзывах. Так, Алексей из Санкт-Петербурга отмечает «некую голливудщину… Один безоружный красноармеец захватывает немецкий пулемёт и гасит из него полсотни фрицев как Шварцнеггер или Сталлоне. Однако эти минусы не портят общую картину».

После просмотра картины зрители ещё какое-то время находятся под впечатлением, не могут вернуться в реальный мир. Перед глазами будут ещё какое-то время стоять сцены сражения, а слёзы предательски наворачиваться на глаза. «Это та картина, которая пробила моё холодное сердце на эмоции, слёзы, радость, после неё осталось чувство наполненности. Во время просмотра задумываешься над тем, каково психологическое состояние человека, который знает, что сейчас умрёт. Каково это — убивать, если ты простой человек, не киллер и не маньяк. А надо, ведь или ты или тебя… Как странно переплетаются судьбы людей, когда ты сидишь в одном окопе в холоде, в голоде вместе с студентом, парикмахером, педагогом-философом, вором-рецидивистом. Как обостряются все человеческие и нечеловеческие качества. И всё это война… Во время просмотра понимаешь, насколько война жестока, только война показывает, на что действительно способен человек, как обесценена человеческая жизнь, ведь тебя просто могут пустить в «расход», — поделилась свои впечатлениями Мария.

Конечно, еще рано судить об успехе фильма. Но полные залы кинотеатров однозначно подтверждают — равнодушным фильм точно не оставит ни одного человека, для которого Великая Отечественная война — не пустой звук.