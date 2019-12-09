Лос-Анджелес, США, 9 декабря 2019, 11:26 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» удостоен трех наград Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса, сообщает популярное и авторитетное издание США Los Angeles Times.
Согласно опубликованным данным, южнокорейская лента получила награду «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший актер второго плана».
Отметим, что южнокорейская лента также была удостоена трех наград Ассоциации кинокритиков Торонто, награды Национального совета кинокритиков США («Лучший фильм на иностранном языке»), трех наград Ассоциации кинокритиков Атланты («Лучший режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучший фильм на иностранном языке»).
Кроме того, фильм занял третью строчку списка «Лучшие фильмы года» по версии New York Times.