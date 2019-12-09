Минск, , 10:51 — REGNUM Директора Эрмитажа Михаила Пиотровского с 75-летием поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко отметил, что благодаря Пиотровскому Эрмитаж остается передовым учреждением мирового уровня. Глава Белоруссии также подчеркнул, что именинник успешно реализует себя как на профессиональном поприще, так в общественно-политической сфере.

«Ваши знания и опыт в деле сохранения и популяризации национального достояния, исторических и современных ценностей своего народа по праву признаны на родине и за рубежом», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что в Белоруссии Пиотровского знают не только как руководителя Эрмитажа, но и как талантливого ученого, известного искусствоведа и замечательного человека.

«Убежден, что ваша многогранная деятельность и в дальнейшем будет способствовать развитию и обогащению культурного диалога между нашими народами», — выразил надежду белорусский президент.

Напомним, в октябре текущего года премьер-министром России Дмитрием Медведевым было подписано распоряжение о назначении директором Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

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