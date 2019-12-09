Пекин, , 10:40 — REGNUM Первая одноименная киноадаптация британского исторического драматического сериала «Аббатство Даунтон» стартует в Китае 13 декабря, сообщили в Китайской ассоциации кинопроката и выставок, передает агентство Синьхуа.

Режиссером фильма выступил Майкл Энглер. С оригинальным актерским составом на главных ролях, фильм продолжает историю жизни семейства Кроули, которое готовится к одному из самым важных моментах их жизни.

Сюжетная линия закручена вокруг августейшего визита короля и королевы Англии в 1927 году в особняк семейства Кроули в Йоркшире, завершившегося скандалами, романами и интригами, поставившими судьбу Аббатства Даунтон в подвешенное состояния.

Фильм набрал 8,1 балла из 10 на китайской киноплатформе Douban. Рейтинг основан на базе 8700 обзоров. В мировом прокате картина собрала $185 млн.

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