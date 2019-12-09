Пекин, , 10:28 — REGNUM Китайский национальный центр исполнительских искусств поставит балет «Китайсий Новый год», представляющий из себя адаптацию классического балет «Щелкунчик», сообщает 9 декабря агентство Синьхуа.

Спектакль будет показан с 17 по 19 января 2020 года в Пекине во время празднования Китайского Нового года. Балет вберет в себя длинный список китайских праздничных обычаев и будет представлен Национальным балетом Китая.

В китайской версии «Щелкунчика» место действия перейдет в один из пекинских хутунов (форма средневековой китайской застройки) в канун Весеннего фестиваля. Балет расскажет историю девочки Юаньюань, которая отправляется в мистические путешествие с щелкунчиком — ее подарком на новый год. Отметим, что грядущий Китайский Новый год выпадает на 25 января 2020 года.

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